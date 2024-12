Vila Trampolim Park chega em Manaus com diversão para todas as idades

O Amazonas Shopping agora conta com o Vila Trampolim Park, um parque que oferece diversão e adrenalina para crianças e adultos.

Com atrações que desafiam o equilíbrio e estimulam o desenvolvimento físico, o espaço promete agradar a toda a família, com atividades como camas elásticas, parede de escalada, piscina de espuma e basquete.

Localizado no segundo piso do Amazonas Shopping, o parque funciona de forma flexível, atendendo ao público todos os dias da semana.

De segunda a sexta-feira, o horário de funcionamento é das 14h às 22h, enquanto aos sábados, a diversão começa às 10h e vai até as 22h.

Aos domingos, o parque abre das 12h às 21h, oferecendo opções para quem quer aproveitar o final de semana com muito lazer.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, destacou a importância de trazer novos atrativos para o centro comercial.

“Nós, do Amazonas Shopping, estamos sempre em busca de oferecer novas experiências aos nossos clientes. O Vila Trampolim Park é uma excelente opção para diversificar o lazer e proporcionar momentos de diversão para todas as idades. Acreditamos que trazer atrativos como esse não só enriquece a nossa programação, mas também fortalece o relacionamento com o público”, disse.