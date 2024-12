Idoso é preso por abusar de três crianças com idades entre 6 e 7 anos no Amazonas

Duas das vítimas eram netas do autor

Um idoso de 66 anos foi preso nesta terça-feira (3), por estupro de vulnerável majorado cometido contra três vítimas, com idades entre 6 e 7 anos, sendo duas netas dele. O crime ocorreu na zona rural do município de Itapiranga, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Aldiney Nogueira, uma das vítimas relatou para uma funcionária da escola que era abusada sexualmente pelo homem, e citou que as outras duas crianças também eram vítimas dos abusos. As demais crianças foram ouvidas e confirmaram o caso.

“Fomos acionados e imediatamente iniciamos as investigações, que duraram cerca de quatro meses. Após as investigações constatamos que os crimes começaram esse ano. O autor se aproveitava da proximidade que tinha com as meninas para cometer os abusos”, explicou o delegado.

A autoridade policial informou que o homem já tinha passagem pela polícia por estupro de vulnerável praticado no município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus). Ele foi condenado a 15 anos e 6 meses pelo crime, tendo cumprido parte dessa pena em regime fechado, e atualmente estava em regime aberto.

Com base nas informações coletadas durante as investigações, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do homem. A ordem judicial foi decretada e cumprida nesta terça-feira.

Procedimentos

O homem responderá por estupro de vulnerável majorado, em razão dele ser avô de duas das três vítimas. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

