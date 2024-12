Bebê de 1 ano é baleada na frente de casa durante perseguição policial no Amazonas

Um bebê de 1 ano e 3 meses foi baleada enquanto brincava na frente de sua casa, em Fonte Boa, interior do Amazonas, e a família suspeita que um policial militar tenha sido o responsável pelo disparo.

De acordo com informações de testemunhas, a criança estava brincando no pátio de casa quando o PM passou perseguindo um homem. Ao ver o suspeito em um comércio, ao lado da residência da vítima, o policial disparou, além de acertar o suspeito a criança também foi baleada na região da cintura, afetando parte do fêmur.

A criança foi socorrida e encaminhada para um hospital de Manaus, onde está internada.

Um boletim de ocorrência (BO) foi registrado e a polícia investiga o caso.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱