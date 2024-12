Retrospectiva Spotify 2024: saiba como acessar seu resumo do ano

A Retrospectiva 2024 do Spotify foi liberada para os usuários da plataforma, nesta quarta-feira (4). Confira abaixo como acessar o resumo sonoro do seu ano na plataforma.

O serviço de streaming de áudio revela anualmente o compilado de informações registrado por cada usuário, criando um dos momentos mais aguardado por quem está sempre usando-o.

No resumo, são apresentadas as músicas, os artistas, álbuns e podcasts que marcaram o ano de cada pessoa individualmente.

Para visualizar a Retrospectiva do Spotify, os usuários devem acessar a experiência exclusivamente no aplicativo móvel do streaming no iOS ou Android, já que ela vai aparecer no formato de stories.

Para conseguir ter acesso, é preciso estar com o aplicativo atualizado na versão mais recente.

O resumo do ano fica disponível no feed da Retrospectiva na home do Spotify — fácil de encontrar já na primeira tela que aparece após abrir o app.

Além da trajetória individual de cada usuário, a plataforma de streaming também acaba de divulgar os resultados coletivos registrados em 2024, tanto internacionais quanto nacionais.

Entre os destaques internacionais deste ano, o Spotify apontou que Taylor Swift foi a artista mais ouvida pela segunda vez consecutiva. Além disso, o 11º álbum dela também ocupa o topo do ranking de álbum mais ouvido de 2024.

No Brasil, a dupla sertaneja Henrique e Juliano lidera o ranking de artistas mais escutados no Spotify em 2024.

Os irmãos também se destacaram na primeira posição de álbuns mais escutados no país, com “To Be (Ao Vivo em Brasília)” na primeira posição e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)” em segundo lugar. Clique aqui e saiba mais.

*Com informações CNN

