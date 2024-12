PL que cria ‘Semana Municipal da Gastronomia Regional’, avança na CMM

O Projeto de Lei (PL) n.º 082/2022, avançou para a análise pela 3ª Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO), após ter o parecer favorável da 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), aprovado no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

O PL, de autoria do vereador William Alemão (Cidadania), institui a Semana Municipal da Gastronomia Regional no calendário oficial da cidade. A proposta visa realizar o evento na primeira semana de setembro, destacando a riqueza da culinária local, fomentando o turismo e o desenvolvimento econômico.

“Essa proposta busca valorizar a multidiversidade cultural de Manaus e a fantástica culinária regional, reconhecida por sua singularidade e potencial de atrair visitantes. Além disso, a Semana Municipal da Gastronomia Regional pode gerar empregos e renda direta, além de fortalecer a economia local”, pontuou Alemão.

O projeto soma a iniciativas já existentes na cidade, como o Festival de Integração Gastronômica (Figa), promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel/AM). A entidade, que recentemente celebrou 25 anos de atuação, sendo homenageada na CMM no dia 29 de novembro, é uma das apoiadoras do projeto, conforme o vereador, que também foi o proponente da solenidade.

“Estamos batalhando para que a gastronomia de Manaus também busque o reconhecimento da Unesco como culinária criativa. Isso pode alavancar ainda mais o turismo e gerar oportunidades para a população”, destacou William.

A criação da Semana Municipal da Gastronomia Regional tem como objetivo não apenas destacar a tradição culinária local, mas também atrair investimentos e consolidar Manaus como um destino turístico e cultural de destaque.

