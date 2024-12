Homem que furtou casas em Caapiranga é preso no AM

Janderclay Alves Leal, de 24 anos, foi preso nesta quarta-feira (4), por vários furtos a residências de Caapiranga, interior do Amazonas. Ele foi preso no bairro São Geraldo II, no município.

Conforme o delegado Claudenor Medeiros, da 32ª DIP, o autor é usuário de drogas e já é contumaz na prática de furtos a casas do município. Ele, inclusive, já responde a vários processos pelos delitos.

“Recentemente, Jandercley foi flagrado por câmeras de segurança furtando objetos de uma residência de Caapiranga. Durante diligência integrada com a Polícia Militar, a equipe policial da 32º DIP localizou o indivíduo por volta das 10h desta quarta-feira, e efetuou a sua prisão”, disse o delegado.

Janderclay Alves Leal responderá por furto e furto qualificado e já se encontra à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

