A Bélgica é o primeiro país do mundo a garantir direitos trabalhistas para prostitutas. Com a nova regulamentação, os profissionais do sexo, tanto mulheres quanto homens, têm direito a contrato de trabalho completo que incluem salário, licença-maternidade, licença remunerada, acesso ao seguro de saúde, auxílio desemprego e aposentadoria.

A medida belga tem como objetivo descriminalizar o trabalho sexual. O texto aprovado no parlamento também inclui a recusa de clientes, o profissional escolher suas práticas e também interromper o ato a qualquer momento (sem sofrer sanções do empregador).

Além disso, empregadores precisarão pedir autorização do Estado para contratar funcionários aderindo a protocolos de higiene e segurança. Entre as exigências, está um botão de emergência nos locais de trabalho.

Na Alemanha e na Holanda, o trabalho sexual é reconhecido por lei, mas sem garantir proteções trabalhistas a esses profissionais.

*Com informações do g1

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱