Prefeitura conclui recuperação de drenagem profunda no D. Pedro em menos de 48 horas

A Prefeitura de Manaus concluiu, nesta quarta-feira (4), a substituição da rede de drenagem profunda na rua Paulo Paiva, no conjunto Jerusalém, no bairro Dom Pedro 2, Zona Centro-Oeste da cidade.

De acordo com o secretário de Obras, Renato Junior, as equipes trabalharam de forma emergencial na substituição de cinco tubos que foram rompidos ocasionando o surgimento da cratera na pista.

No local, há uma antiga rede de drenagens de águas pluviais. Os tubos danificados foram substituídos por peças mais modernas e mais resistentes, que darão maior durabilidade ao serviço.

“Assim que tivemos conhecimento do surgimento da cratera na via, enviamos uma equipe para solucionar o problema no menor tempo possível. A substituição dos tubos da galeria subterrânea que estavam danificados foram substituídos por peças novas e mais modernas. A determinação do prefeito David Almeida é que em caso de rompimento de drenagem a intervenção seja imediata e o serviço executado com qualidade e segurança”, explicou Renato Junior.

Em menos de 48 horas o serviço foi finalizado e a via foi liberada na sua totalidade. A prefeitura executa os serviços simultaneamente em todas as zonas da cidade, realizando as obras de drenagem profunda e superficial, desobstrução, construções de pontes e escadas em madeira, pavimentação e contenção de erosões.

*Com informações da assessoria

