Polícia Militar apreende mais de 4,7 kilos de drogas no AM

Na manhã desta quarta-feira (4), por volta das 8h, a Polícia Militar de Santo Antônio do Içá apreendeu 1,184 kg de cloridrato de cocaína e 3,280 kg de pasta base de cocaína durante uma inspeção no Porto da Cidade, no bairro Centro.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima recebida pela guarnição de serviço, que indicava a presença de entorpecentes escondidos nos bancos de uma lancha atracada ao lado de uma embarcação recém-chegada de Tabatinga.

Após averiguação, o material foi localizado e apresentado no 53º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficará à disposição da Justiça. Os responsáveis pela embarcação foram convidados a prestar esclarecimentos sobre o entorpecente.

A Polícia Militar informa que as investigações continuam para identificar os envolvidos no transporte e destino final da droga, reafirmando seu compromisso com o combate ao tráfico e a segurança da população.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱