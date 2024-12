VÍDEO: Bandidos vestidos de Papai Noel furtam loja

Câmeras de segurança registraram uma ação ousada e inusitada de criminosos que arrombaram e furtaram uma loja de eletrônicos, na cidade de Cláudio, no centro-oeste mineiro. A dupla que cometeu o crime estava vestida de Papai Noel, com direito a roupas vermelhas, gorro e até barbas falsas.

As imagens mostram quando um dos “bons velhinhos” quebra a porta de vidro com uma barra de ferro. Os bandidos conseguiram furtar 32 aparelhos celulares, uma caixa de som e um videogame. O prejuízo ainda é contabilizado.

O crime foi registrado na madrugada do último domingo (1) e é investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Furto de mercadorias

As imagens mostram que os criminosos usaram sacos plásticos para guardar as mercadorias que pegaram. Durante a ação, um dos homens inclusive quase cai ao se desequilibrar nos estilhaços de vidro. Logo depois, eles fogem do local.

O vídeo do crime foi divulgado para ajudar a polícia a identificar características do veículo utilizado na fuga e o modo de agir da dupla.

VÍDEO: Criminosos vestidos de papai noel furtam loja



