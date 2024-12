IMAGENS FORTES: Criminoso tem mão decepada com facão durante assalto

O momento foi registrado por câmeras de segurança e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais

Um homem, não identificado, teve a mão decepada após tentar assaltar uma lanchonete localizada no Trevo da Pimenta, em Mascote, no sul da Bahia, na manhã desta quarta-feira (4). O momento foi registrado por câmeras de segurança e as imagens rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Nas imagens dois homens chegaram armados em uma moto, rendendo a dona do estabelecimento. Quando se preparavam para fugir, um homem que estava no local reagiu e atacou um dos assaltantes com um facão, decepando sua mão.

O assaltante e seu comparsa fugiram, mas a mão do criminoso ficou no local até a chegada da polícia.

Posteriormente, o suspeito foi encontrado pela polícia e levado para um hospital para receber atendimento médico. Após receber alta, o criminosos será conduzido para a delegacia. O comparsa continua foragido.

