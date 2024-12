Valer Teatro inaugura novo conceito de livraria e centro cultural em Manaus

Ambiente com restaurante, bar, café, sala de vinhos, galeria de artes e sede da editora estará aberto ao público no dia 8 de dezembro

Manaus ganha um novo ambiente multicultural, no qual será possível ter boas conversas com amigos, ler um bom livro, tomar um café ou um bom vinho, apreciar obras de arte e se deliciar com pratos autorais e clássicos, conectados com histórias de autores e poetas, tudo isso em frente ao maior cartão-postal da cidade, o Teatro Amazonas.

A ‘Valer Teatro’ abre ao público na manhã de domingo, dia 8 de dezembro, trazendo um novo conceito de espaço cultural ao Largo São Sebastião.

De acordo com o diretor da Valer, Isaac Maciel, a editora sempre foi uma partícipe cultural e esteve envolvida no movimento de diversas manifestações no Amazonas.

“Para se adequar às mudanças do mercado e às novas tecnologias, a Livraria Valer retorna num formato físico e virtual, complementada por atividades multiculturais e um ambiente de convivência, no qual, além do livro, o público encontrará um espaço para dialogar com as artes e confraternizar-se”, afirmou.

Segundo a coordenadora editorial da Valer, professora doutora Neiza Teixeira, a Valer Teatro chega para trazer um novo conceito de livraria, integrando-se e ampliando o movimento cultural da capital amazonense.

“Nós propomos ao público um lugar eclético, com opções para comprar um livro, enfatizando que somos especializados em obras que têm as Amazônias como núcleo de produção, mas também para comprar um autor nacional, universal, clássico ou contemporâneo. Esse é um empreendimento pioneiro, que tem a cultura como seu Leitmovit”, enfatiza.

A obra

Logo na entrada da Valer Teatro, chama a atenção um pinheiro com mais de 60 anos, trazido de Portugal, e que foi preservado, integrando-se ao projeto arquitetônico, assinado pela arquiteta e urbanista Josielle Alecrim, em parceria com a designer de interiores Danielle Hayden.

“Por se tratar de um entorno tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), houve uma série de atualizações e adaptações à ideia inicial, visando atender às normas dos órgãos vigentes e preservar as características urbanísticas, ambientais e históricas do local”, explicou Josielle.

A arquitetura gira em torno da árvore, com um segundo pavimento e ainda um espaço de cúpula para permitir a entrada de luz natural e ventilação.

“Uma janela lateral com a arte feita em vidraças coloridas e serralheria, e uma cúpula móvel, fazem esse ‘abraço’ na árvore e dialogam com o Teatro Amazonas”, completou.

Estrutura

Ao chegar na Valer Teatro, que possui dois andares, o visitante encontrará, no térreo, um café, uma galeria, que prestigia artistas amazônidas, sala de vinhos e, ao fundo, com pé direito mais alto, a livraria, que constitui o coração do projeto.

No segundo piso, o Roseiral Restaurante, com mesas com vista para o Teatro e o Largo São Sebastião. Uma esquadria integra o espaço lateral para mais um salão, dentro do antigo prédio, que pertenceu à editora do Brasil, e agora vai abrigar a nova sede da Editora Valer.

Nesse espaço, com uma das vistas mais privilegiadas do Teatro Amazonas, é possível abrigar eventos diversos ou ampliar o número de mesas do restaurante, conforme a demanda.

E-Commerce e portal

Atendendo às necessidades do mercado, o site e o aplicativo da Valer Teatro trazem a diversidade de títulos, obras de arte e produtos disponíveis no espaço cultural para o ambiente virtual, em poucos cliques.

E integrando as plataformas de produção de conteúdo e divulgação de produtos culturais, o Portal do Largo (portaldolargo.com.br), canal de comunicação especializado em arte e cultura, com destaque para a produção de conteúdos jornalísticos, de informação e entretenimento exclusivos, tendo como foco principal a vida cultural da cidade de Manaus e do Norte do País.

História

A Editora Valer foi fundada em 1991, na cidade de Manaus, época em que a cidade contava com uma população de cerca de 1 milhão de habitantes.

Nesse período, a Universidade do Amazonas encontrava-se em plena atividade, porém os estudantes e professores ressentiam-se da falta de livros para aprimorar os seus conhecimentos e de atividades culturais que os auxiliassem no seu desenvolvimento intelectual.

Foi essa necessidade que motivou o jornalista Isaac Maciel a empreender no ramo editorial. Durante os seus mais de 30 anos de atividades, a Editora e a Livraria Valer contribuíram com o povo por meio da publicação de livros de autores amazonenses e obras sobre as Amazônias, a realização de ações de formação para professores, as Quartas Literárias, a formação de leitores e a realização do Festival Literário Internacional da Floresta – Flifloresta.

Com uma pausa em 2015 no negócio da livraria, a editora Valer manteve seu compromisso em publicar as amazônias.

Com mais de dois mil títulos publicados, o seu catálogo apresenta obras como Poranduba Amazonense, de João Barbosa Rodrigues, Os estatutos do homem, de Thiago de Mello, Frauta de barro, de Luiz Bacellar, Barro verde, de Elson Farias, Intramuros, de Astrid Cabral, dentre outras.

Para o público infantojuvenil, ela oferece obras, cujo cenário amazônico tem como um dos seus objetivos fomentar o sentimento de pertencimento e o fortalecimento da identidade amazônida.

