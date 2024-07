”Determinadas a Brilhar”: Advogada lança livro em Manaus que reúne histórias inspiradoras

O evento de lançamento será realizado no dia 12 de julho, a partir das 17h, no auditório do colégio La Salle.

Manaus (AM) — A advogada Lady Milena lança, em Manaus, o livro “Determinadas a Brilhar”, uma coletânea de histórias inspiradoras de mulheres que superaram enormes desafios e hoje são verdadeiros exemplos de força e resiliência. O evento de lançamento será realizado no dia 12 de julho, a partir das 17h, no auditório do colégio La Salle.

“Determinadas a Brilhar” foi publicado pela Editora Chave Mestra e traz à tona as trajetórias de mulheres que enfrentaram adversidades como violência, preconceito, dificuldades financeiras e barreiras sociais, transformando suas experiências em combustível para o sucesso e a realização pessoal.

Essas histórias são narradas com sensibilidade e profundidade, oferecendo ao leitor uma visão empática e motivadora das lutas e vitórias dessas protagonistas.

Superação e autoconhecimento

O livro é uma celebração do poder feminino e uma fonte de inspiração para todas as mulheres que buscam superar seus próprios obstáculos e alcançar seus sonhos.

Mediante relatos emocionantes, “Determinadas a Brilhar” destaca a importância da perseverança, da coragem e da união entre mulheres na construção de um futuro mais igualitário e justo.

No evento de lançamento, os leitores terão a oportunidade de conversar com a advogada que, na ocasião, vai compartilhar suas experiências e insights em uma sessão de autógrafos e bate-papo.

A advogada Lady Milena é especialista em Direito da Mulher e da Família e, na obra, narra a jornada de uma mulher que enfrentou quase duas décadas de um relacionamento abusivo, sofrendo violência psicológica e física, mas que conseguiu reverter as dificuldades em uma história de superação e sucesso.

“Cada página é um testemunho de resiliência, superação e inspiração. Foi uma honra poder ter esta história junto a outras tão impactantes quanto. Cada palavra de apoio nos motiva ainda mais a seguir”, disse Lady Milena sobre a obra.

O evento promete ser um marco de celebração e reconhecimento da força feminina, com momentos de reflexão e troca de histórias que certamente inspirarão todos os presentes.

*Com informações da assessoria

