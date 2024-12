Ex-caseiro é preso por matar proprietário de sítio em Jutaí, no interior do AM

Ederson Ribeiro Paiva, de 24 anos, foi preso pelo homicídio qualificado de Manuzio Rocha da Silva, que tinha 53 anos. O crime ocorreu na sexta-feira (29), na estrada do Caruara, zona rural do município de Jutaí, e a prisão ocorreu no sábado (30).

Conforme a delegada Mariane Menezes, da 56ª DIP, o autor é ex-funcionário do sítio da vítima e havia sido demitida três dias antes do crime. Na ocasião do delito, a vítima foi alvejada por disparos de espingarda calibre 16, durante uma emboscada.

“O homicídio ocorreu em razão de desavenças entre as partes envolvidas. A vítima havia saído na manhã de sexta-feira, para cumprir tarefas domésticas, e não retornou. Logo depois, foi encontrada na entrada do Caruana, com sinais de perfuração por arma de fogo, o que levantou suspeitas contra o ex-caseiro”, informou.

Segundo a delegada, a esposa da vítima relatou que Ederson é usuário de drogas e foi demitido por usar entorpecentes no sítio deles. De imediato, a equipe policial realizou diligências para localizar o infrator, que foi encontrado em sua residência e concordou em se apresentar na delegacia.

“24 horas após o crime, representamos pela prisão temporária de Ederson para dar andamento nas investigações. Em interrogatório, o autor confessou o crime e alegou que Manuzio o humilhou porque ele havia ingerido alimentos sem autorização, e por isso resolveu matá-lo”, finalizou a delegada.

Ederson Ribeiro Paiva responderá por homicídio qualificado pelo emprego de emboscada e por motivo fútil, e já está à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

