Homem que vendia drogas em prédio abandonado no Centro de Manaus é preso

Um homem foi preso na terça-feira (3), com tabletes de entorpecentes na rua Quintino Bocaiúva, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

A equipe de motopatrulhamento da Rocam recebeu uma denúncia informando que homens estavam reunidos em uma edificação abandonada comercializando drogas. Ao chegar ao local, os suspeitos tentaram fugir pulando os muros da propriedade, mas um deles foi detido. Durante a fuga, os suspeitos deixaram para trás um saco contendo dois tabletes de maconha.

O homem preso resistiu à abordagem, mas foi contido e levado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com os materiais apreendidos, que incluíam dois tabletes de maconha, uma balança de precisão e R$ 55 em espécie.

Na delegacia, foi constatado que o suspeito já possuía antecedentes criminais por violência doméstica e lesão corporal.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱