Jornalista brasileiro é morto a tiros enquanto dirigia no México

O jornalista paranaense Adriano Bachega, de 53 anos, foi assassinado a tiros na terça-feira (3), enquanto dirigia seu carro na Avenida Lázaro Cárdenas, entre as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, no estado de Nuevo León, no México.

Natural de Araucária, no Paraná, Bachega era editor-chefe do Diário Digital Online e morava em San Pedro Garza García. Naturalizado mexicano, ele construiu sua carreira no país, onde vivia com a esposa e uma filha pequena.

De acordo com as autoridades locais, homens armados abriram fogo contra o veículo do jornalista e fugiram em seguida. Adriano morreu no local. Seu carro ficou atravessado na via após colidir com um canteiro central.

As forças de segurança que atenderam a ocorrência encontraram cerca de dez cartuchos de armas de fogo próximos ao veículo. O crime ocorre em meio a uma onda de violência contra profissionais de imprensa no México, que já motivou o Congresso de Nuevo León a aprovar medidas para reforçar a segurança dos jornalistas no estado.

*Com informações do SBT News

