Vídeo mostra o momento da agressão ao sambista Paulo Onça após acidente em Manaus

Câmeras de segurança registraram o momento em que o sambista Paulo Onça, de 63 anos, foi agredido na madrugada desta quinta-feira (5), após se envolver em um acidente de trânsito na rua Major Gabriel, no bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus.

Nas imagens, é possível ver o momento da colisão. Após o ocorrido, o motorista, identificado como Adeilson Duque Fonseca, corre em direção ao carro de Paulo e desfere socos na vítima.

Paulo, aparentemente desnorteado pelas agressões, não consegue sair do veículo. Posteriormente, a vítima consegue sair do carro, momento em que é agredido mais uma vez pelo motorista. Em seguida, o agressor fugiu do local sem prestar socorro.

Paulo Onça foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro Dr. João Lúcio, onde passou por uma cirurgia. O filho informou que o estado de saúde do sambista é grave.

A Polícia Civil do Amazonas pediu a prisão preventiva de Adeilson, que segue foragido. O homem responderá por tentativa de homicídio.

