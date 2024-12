Polícia apreende 10 kg de maconha avaliada em R$ 100 mil em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), em ação conjunta com a Delegacia Fluvial (Deflu), apreendeu, na quinta-feira (5), cerca de 10 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil. A apreensão ocorreu no bairro Mauazinho, Zona Sul de Manaus.

Segundo o delegado Rafael Schmidt, adjunto do Denarc, a investigação iniciou a partir de uma denúncia anônima, sobre um veículo Volkswagen Voyage que seria transportado por um caminhão-cegonha, para uma cidade da região nordeste, com drogas escondidas nos bancos do carro.

“De imediato, a equipe saiu para verificar a veracidade da informação e, ao chegar no local, o veículo estava pronto a ser embarcado. Durante a revista, foram encontrados os tabletes de maconha onde foram mencionados que estariam”, contou Schmidt.

De acordo com o delegado, além da droga, também foram encontradas documentações relacionadas à pessoa responsável pelo embarque do veículo.

“A pessoa deixou o veículo no local e foi embora, e as investigações irão continuar para localizá-lo”, finalizou.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱