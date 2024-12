PC-AM prende 28 suspeitos por crimes como homicídio, tráfico e organização criminosa

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Capturas e Polinter (DECP), deflagrou a Operação Alvo Certo, com foco no bairro Cidade Nova, Zona norte de Manaus.

A ação resultou na prisão de 28 indivíduos, sendo 12 deles por homicídio e os demais por crimes como organização criminosa, roubo, latrocínio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, violência doméstica, entre outros.

No total, foram realizadas 24 prisões em Manaus e outras quatro prisões aconteceram nos estados do Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, com o apoio das polícias civis locais.

O balanço da operação foi apresentado em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (06/12), na sede da Delegacia Geral (DG), no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Na ocasião, o delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou o sucesso da operação, que resultou na prisão de diversos infratores, incluindo 12 homicidas.

As demais prisões foram relacionadas a crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, latrocínio, porte ilegal de arma de fogo e violência contra a mulher.

“A operação contou com mais de 30 policiais atuando aqui no Amazonas e foi realizada ao longo dos últimos três dias. O foco principal esteve na área do bairro Cidade Nova, onde havia um grande número de mandados de prisão em aberto. Conseguimos dar efetividade ao cumprimento dessas ordens judiciais”, enfatizou Bruno Fraga.

O delegado-geral ressaltou que, em 2024, o número de prisões efetuadas pela Polícia Civil dobrou em comparação com o ano de 2023. Ele reafirmou o compromisso da PC-AM de continuar trabalhando de forma incansável até o final do ano, com dedicação e engajamento dos policiais, visando aumentar ainda mais o número de criminosos presos no estado.

Durante a coletiva, o delegado-geral adjunto, Guilherme Torres, parabenizou toda a equipe da Polinter, coordenada pelo delegado Fábio Aly, pelos resultados expressivos alcançados durante a operação, com destaque para as prisões de homicidas que foram retirados de circulação.

“Os índices de homicídios diminuíram em 40% no Amazonas. É importante também ressaltar que, no ano passado, tivemos 800 prisões, e neste ano já alcançamos aproximadamente duas mil prisões. Esse trabalho de inteligência, focado no combate às organizações criminosas e aos homicídios, tem gerado resultados positivos tanto para a Polícia Civil quanto para a sociedade”, afirmou Torres.

O delegado-geral adjunto explicou que esses crimes estão interligados: homicídios, tráfico de drogas e roubos. Ele destacou que, ao combater especificamente os homicídios relacionados às organizações criminosas, é possível reduzir significativamente outros índices criminais, como os roubos, que tanto impactam a sociedade.

Segundo o delegado Fábio Aly, titular da Polinter, o trabalho de inteligência permitiu identificar um expressivo número de foragidos, especialmente por homicídios, na área do bairro Cidade Nova, zona norte.

“Além disso, também buscamos prender assaltantes, pois a Cidade Nova é o bairro mais populoso da capital, com intensa atividade comercial, o que a torna uma região com alta incidência de crimes patrimoniais”, destacou o delegado.

“Realizamos um levantamento e demos cumprimento aos mandados de prisão. Em um curto período, conseguimos prender 28 pessoas. Além disso, efetuamos quatro prisões em outros estados, em casos em que os autores fugiram para locais distantes acreditando que não seriam localizados. No entanto, com nosso trabalho de inteligência e o apoio das demais polícias, conseguimos identificar os suspeitos e efetuar as capturas”, concluiu Fábio Aly.

Casos de destaque

Um homem condenado a 28 anos de reclusão foi preso por assassinar um frentista em um pontão de combustível no Rio Negro, em 2002. O crime foi cometido com o uso de uma barra de ferro, e o corpo da vítima foi jogado no rio. Também foi capturado um indivíduo condenado por tentativa de feminicídio em 2005, após esfaquear a própria esposa. A vítima sobreviveu graças à intervenção de terceiros. O suspeito estava foragido desde 2008.

No Mato Grosso, os policiais prenderam Kelly Cristinne Magalhães Seixas, condenada a 21 anos de reclusão por participação no latrocínio do promotor de justiça aposentado Paulo Cardoso de Carvalho. O crime aconteceu em 20 de janeiro de 2017, na porta da residência da vítima, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus, durante uma tentativa de roubo.

No Rio Grande do Sul, foi preso um homem condenado por homicídio após matar a vítima a facadas em Manaus. Ele estava foragido desde 2019. Além disso, foi realizada a captura de um condenado a 21 anos de reclusão por três crimes de roubo. O indivíduo estava em regressão de regime após romper o dispositivo de monitoramento eletrônico.

*Com informações da assessoria

