No futebol feminino, Amazônia é campeão em Campeonato Amazonense Sub-15 e Sub-17

O estádio Carlos Zamith vivenciou, nesta sexta-feira (6), um momento histórico do futebol amazonense. Amazônia e Arsenal se enfrentaram nas inéditas finais das edições do Campeonato Amazonense Feminino Sub-15 e Sub-17 e a equipe da capital foi campeã em ambas.

O placar mais elástico foi na decisão da categoria Sub-17. O Amazônia apresentou um futebol envolvente, foi dominante durante os 90 minutos e aplicou uma goleada de 11 a 0.

Cleicyane abriu o placar de pênalti. Adrya foi a grande destaque da partida com um hat-trick. Priscila marcou dois. Maissa, Marcelly, Gessica, Sara Kamilla e a goleira Germalin Maria também cravaram na grande final.

No Sub-15, um roteiro parecido com o primeiro jogo. O Amazônia mostrou a sua força e goleou novamente. Mais uma vez, o placar foi inaugurado em cobrança de pênalti no início da partida, desta vez com Marcelly. A dupla Geovana e Priscila foi responsável por dois gols cada. Ana Carolina também deixou sua marca no duelo e o Amazônia fez 6 a 0.

Presença ilustre

Marília foi recentemente convocada para amistosos da Seleção Brasileira. Foto: Mateus Moreira/FAF

A atacante amazonense Marília Furiel, jogadora do Cruzeiro e da Seleção Brasileira, esteve nas arquibancadas do Carlos Zamith para acompanhar suas irmãs Priscila e Pâmela, atletas do Amazônia, na grande final.

Natural de Mananaquiri (distante 54 quilômetros de Manaus), Marília foi convidada pela Federação Amazonense de Futebol (FAF) a participar da cerimônia de premiação e entrega das medalhas às vices e campeãs.

