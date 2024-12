Alunos da rede estadual celebram aprovação nos vestibulares da UEA

A sexta-feira (6) foi de emoções para jovens estudantes de todo o estado do Amazonas. Com o resultado dos vestibulares da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), foram 3,4 mil vagas disponíveis, sendo ocupadas, em 98%, por amazonenses. O município de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) aparece como destaque em suas escolas estaduais.

Ainda em fase de contabilizações de aprovados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, a Ilha da Magia contabiliza, até o momento, 120 aprovados para o Ensino Superior na cidade.

Com 63 estudantes aprovados na UEA, a Escola Estadual (EE) Senador João Bosco viveu uma sexta-feira de festa. Entre os aprovados, cinco deles foram para o curso de Medicina, além de diversas engenharias, licenciaturas, pedagogia e demais cursos. Aprovada em Medicina, a discente Alessandra Borges, de 18 anos, falou sobre o sentimento de realizar um sonho.

“A pandemia foi um momento de dificuldade, mas também foi quando decidi que queria ser médica. Hoje, realizei o sonho de poder iniciar essa trajetória. Quero agradecer à escola, que me apoiou muito. Nos simulados, nas mentorias, no incentivo ao vestibular. Tudo isso tivemos em nossa escola”, destacou a estudante.

Ainda de acordo com a estudante, o mais importante é se dedicar, sempre respeitando os seus próprios limites. Momentos de qualidade também são importantíssimos para os “vestibulandos”, ressaltou Alessandra, que encaminhou a vaga pelo Sistema de Ingresso Seriado (SIS) e pelo Vestibular 2024 da UEA. Alessandra ainda aguarda os resultados do Processo Seletivo Contínuo (PSC) e do Processo Seletivo do Interior (PSI), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

“Precisamos nos conhecer, para que não façamos as coisas do jeito errado. Não adianta estudar 24 horas por dia, e não conseguir fixar os assuntos por sobrecarga. É necessário cuidar da saúde mental, ter tempo de qualidade, descansar e se divertir”, enfatizou a discente.

