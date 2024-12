Prefeitura de Manaus abre inscrições do Programa Bolsa Universidade 2025 nesta segunda-feira (9)

A Prefeitura de Manau abre, às 10h desta segunda-feira (9), as inscrições para o processo seletivo do Programa Bolsa Universidade (PBU) 2025. Para participar, os interessados devem acessar o link https://portalespi.manaus.am.gov.br/. O prazo se encerrará às 13h do dia 16 de dezembro.

As mais de 47 mil vagas estão distribuídas nas modalidades de compensação tributária, com descontos de 100% (integral), 75% e 50% no valor da mensalidade, e voluntária (quando não há abatimento em débitos de impostos devidos), para 88 cursos de nível superior, sendo 42 de bacharelado, dez de licenciatura e 36 tecnólogos.

O programa é realizado por meio da Escola de Serviço Público e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad),

“Nossa orientação é que os candidatos leiam, com atenção, todo o edital, que também está disponível no Diário Oficial do Município, do dia 3/12, onde constam todas as informações necessárias para que não haja equívocos na hora de fazer a inscrição. Esse é nosso maior edital em número de vagas. A gestão do prefeito David Almeida está empenhada em criar, cada vez mais, oportunidades de acesso ao ensino superior para as pessoas menos favorecidas, de famílias que não têm condições de arcar com as mensalidades de uma faculdade particular”, aponta o diretor-geral da Espi, Raimundo Pimentel Filho.

Para concorrer, o candidato deve ter ensino médio completo ou equivalente (ou concluir até 31/12/2024), não possuir diploma de curso superior e não estar matriculado em IES pública. Também estão excluídos os beneficiários de programas de graduação mantidos pelo poder público ou pela iniciativa privada.

Retificação

A Espi informa que foi necessário publicar no DOM da última sexta-feira (6), uma retificação nos Anexos 1 e 4 para a readequação de informações de algumas instituições, mas assegura que permanecem inalterados os demais itens, subitens e anexos do edital nº 02/2024 – PBU.

