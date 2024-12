‘Caravana Natalina’ chega a bairros das zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus

A ‘Caravana Natalina’ contempla as zonas Oeste e Centro-Oeste de Manaus, neste domingo (8), a partir das 17h30. A ação, que acontece por meio do Fundo Manaus Solidária (FMS), contará com personagens vivos e com 4 carros alegóricos natalinos encantando as avenidas e ruas da cidade.

Os bairros e conjuntos contemplados serão: União da Vitória, Parque São Pedro, Campos Sales, Tarumã Açu, Ponta Negra, Planalto, Lírio do Vale, Compensa, Nossa Sra. das Graças, Praça 14, Chapada, Flores e Cidade Nova.

Cada veículo leva consigo um toque especial de alegria e diversão, espalhando a magia e o encanto do Natal por toda a cidade. Essa é mais uma programação do “Natal dos Sonhos – É tempo de sonhar, compartilhar e realizar”, da Prefeitura de Manaus.

Percurso

O percurso terá início na avenida Peixe Cavalo (ida e volta da avenida, com o retorno na estação do ônibus) e seguiremos para a avenida Torquato Tapajós, avenida Dona Otília, avenida do Turismo (sentido retorno do posto de gasolina e retornar para entrar na estrada do Tarumã), rua 25 (direção Parque das Tribos), rua 38, rua 31, rua 23, rua Baré (retorno em frente a UBS – Parque das Tribos e volta para a avenida do Turismo), avenida do Futuro, rua Cristina Tavares, rua Klaus Viana, rua Ricardo Ramos, rua Péricles Ramos, rua Sicília; rua Fúlvio Pennachi (retorno Parque Mosaico e sobe a ladeira), avenida Desembargador João Machado (sentido Lírio do Vale), avenida Laguna, avenida Coronel Teixeira (retorno após o Shopping Ponta negra), avenida Brasil, avenida Cyrillo Neves (sentido ponte Rio Negro), rua Belo Horizonte (Compensa), avenida Brasil (sentido Boulevard), avenida Álvaro Maia (dobra na rua da concessionária de veículos), avenida Major Gabriel, avenida Leonardo Malcher, avenida Joaquim Nabuco, avenida Djalma Batista (sentido Igreja NIB), finalizando ao chegar na avenida Torquato Tapajós.

