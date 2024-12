FAF anuncia Super Copa da Amazônia entre Manaus FC e Seleção de Silves

Manaus Futebol Clube e a Seleção de Silves vão protagonizar a primeira edição da Super Copa da Amazônia, em 21 de dezembro. A Federação Amazonense de Futebol (FAF) confirmou o confronto que reunirá o Gavião do Norte, vencedor do Campeonato Amazonense Série A 2024, e Silves, campeão da Copa da Floresta ao superar a seleção de Fonte Boa.

A bola vai rolar no Estádio Raimundo Domingos Neves, em Silves, às 15h30. O presidente da FAF, Ednailson Rozenha, exaltou a grandiosidade do evento e a oportunidade única para os amazonenses vivenciarem um espetáculo que une os melhores do futebol amazonense.

“A Super Copa da Amazônia é a celebração máxima do nosso futebol, um encontro que reúne os grandes campeões e que simboliza a força e a paixão pelo esporte no nosso estado. É uma oportunidade rara de ver, de perto, os talentos que emergem do Amazonas mais profundo, e de presenciar um duelo que marca o encontro das duas maiores competições organizadas pela FAF. Estamos certos de que este será um grande jogo e que também unirá os torcedores em uma festa que celebra a essência do futebol amazonense”, declarou Rozenha.

Campanhas vitoriosas

O Manaus FC se consagrou campeão do Campeonato Amazonense Série A 2024, o Barezão, ao derrotar o Amazonas, nos pênaltis, após 1 a 1 no tempo regulamentar.

Silves brilhou na final da Copa da Floresta e venceu a seleção de Fonte Boa também nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar, por 2 a 2, no Estádio Padre José Van Roy, no dia 23 de novembro de 2024.

