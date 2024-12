Feirão de automóveis promete Natal de carro novo ou seminovo em Manaus

O evento promete condições exclusivas, como taxa 0%, supervalorização de usados, preços abaixo do mercado e bônus que chegam a até R$ 50 mil em modelos novos

Manaus será palco de uma grande oportunidade para quem deseja adquirir um carro novo ou seminovo. O Grupo Revemar, maior grupo automotivo da região, realiza o Feirão Revemar entre os dias 12, 13 e 14 de dezembro, com plantões de vendas das 8h às 18h em todas as suas concessionárias.

O evento promete condições exclusivas, como taxa 0%, supervalorização de usados, preços abaixo do mercado e bônus que chegam a até R$ 50 mil em modelos novos.

“O Feirão Revemar é um reflexo da nossa liderança no mercado automotivo de Manaus. Reunimos o melhor em condições para nossos clientes, seja para carros novos, seminovos ou elétricos. É uma oportunidade única para fechar o ano com o carro dos sonhos”, afirma Nelson Gurgel, diretor de marketing do Grupo Revemar.

Entre as marcas participantes, a Volkswagen apresenta bonificação de até R$ 10 mil, taxa 0% e preços abaixo do mercado, como o Nivus com preços a partir de R$ 104.900.

Já a Nissan destaca o Kicks Active 2024, com valor inicial de R$ 99.990 e facilidade de parcelamento no cartão.

Além disso, a Frontier Attack 2025, disponível para CNPJ com Suframa, chega ao feirão com um preço especial de R$ 189.990 e 6 anos de garantia.

Os seminovos também ganham destaque, com preços abaixo da tabela FIPE e garantia de até 2 anos. Entre as ofertas, estão o Onix 23/24, de R$ 77.900 por R$ 71.900, e a Oroch Outsider 1.3 23/24, com preço reduzido de R$ 122.900 para R$ 105.900.

Já na linha Renault, modelos como o Kwid Zen 2025 têm taxa 0% em até 60x, enquanto o Kardian Turbo 2025 parte de R$ 99.990 com supervalorização do usado.

Para quem busca inovação, a CAOA Chery e a GWM oferecem vantagens em carros elétricos e híbridos. Destaque para o Ora GT, com desconto de R$ 189.000 por R$ 177.000, wallbox grátis e taxa zero em até 36x.

Além disso, a linha Haval oferece bônus de até R$ 30 mil na troca de usados, com seguro e wallbox gratuitos.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱