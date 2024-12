Homem é preso por roubos e furtos a comércios em Manaus

Um homem identificado como Alessandro Lima do Nascimento, de 44 anos, foi preso nesta terça-feira (10). Ele é investigado por roubos majorados e furtos a empreendimentos comerciais na Zona Sul de Manaus e, também, responde a processos na Justiça por falsidade ideológica.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 1° DIP, no dia 5 de novembro deste ano, o indivíduo praticou um roubo em um estabelecimento comercial localizado na avenida Castelo Branco, no bairro Cachoeirinha, zona sul. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do local.

“Diante dos indícios que comprovavam os delitos, representamos à Justiça pela prisão preventiva do infrator, e a ordem judicial foi decretada ainda no mês de novembro pela Vara de Inquéritos Policiais”, relatou o delegado.

Após a decisão judicial ser decretada, os policiais realizaram diligências para localizar o infrator. Ele foi encontrado em sua residência, no bairro Betânia, também na zona sul da capital. “Durante a abordagem, ele tentou resistir à prisão e se escondeu embaixo de uma cama em um dos cômodos da casa”, acrescentou Cícero Túlio.

Além de responder a dois inquéritos policiais por roubo e furto, Alessandro tem, também, dois processos por falsidade ideológica.

O indivíduo responderá por roubo majorado, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱