VÍDEO: Motociclista é arremessado após sofrer acidente na Zona Leste de Manaus

Um motociclista, que não teve o nome divulgado, sofreu um acidente de trânsito e foi arremessado para cima de um carro na Avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus, nesta quarta-feira (11).

De acordo com testemunhas, a vítima acabou colidindo com a traseira de um carro, e por conta disso, parou em cima do veículo maior.

O momento foi gravado por um motorista que passava pelo local. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.

