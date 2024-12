Colegiado da Prefeitura de Manaus realiza visita técnica nos locais do Réveillon 2025

Line up com todas as atrações, tanto local como nacional, deve ser divulgado na próxima semana pelo prefeito David Almeida

Em preparação para o Réveillon 2025, a Prefeitura de Manaus, com o colegiado municipal composto por diversas secretarias e órgãos estaduais, realizou uma visita técnica, nesta quarta-feira (11), nos três locais da cidade onde será realizado o evento: Ponta Negra, na zona Oeste; Alphaville, entre as Zonas Leste e Norte; e no Amarelinho, na Zona Sul de Manaus.

As visitas técnicas são essenciais para os ajustes necessários antes da realização do evento. Nessas ocasiões, as pastas envolvidas reavaliam suas necessidades e demandas para que tudo seja alinhado e ajustado a fim de oferecer um serviço de qualidade para a população.

Outro ponto indispensável para a realização do evento é quanto ao monitoramento e alinhamento das secretarias envolvidas na operação. O gerente de projetos do CCC, Mário Henrique, que acompanhou as visitas, falou sobre o trabalho do colegiado, bem como sobre o monitoramento.

“Todas as atividades voltadas para o Réveillon estão sendo coordenadas e planejadas em conjunto entre o CCC e a Manauscult, envolvendo todas as secretarias municipais e órgãos estaduais envolvidos na operação. O monitoramento vai acontecer por meio de imagens de câmeras instaladas no local, câmeras adicionais que vamos colocar especificamente para o evento, além de monitoramento aéreo por meio de drones, que possibilita antecipar possíveis situações de crise e que as equipes que estão em campo possam agir de maneira mais ágil, impedindo que aconteça algum problema maior”, pontuou.

O diretor-geral de eventos da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Clemilton Pinto, destacou os dois dias de eventos, com quatro públicos diferentes e uma novidade.

“Nós estamos preparando quatro mega-Réveillons. Teremos, no dia 30, o Réveillon Cristão/Gospel, na Ponta Negra. No dia 31, o tradicional Réveillon na praia da Ponta Negra, também teremos, pelo segundo ano, no Alphaville, que foi um sucesso e esse ano não seria diferente, além do tradicional Réveillon no Educandos – Amarelinho, que esse ano terá uma novidade, contará com uma atração nacional”, disse.

Vale destacar que o line up com todas as atrações, tanto local como nacional, deve ser divulgado na próxima semana pelo prefeito David Almeida, que já adiantou um dos nomes do Gospel, o cantor Fernandinho.

A festa de Réveillon realizada pela Prefeitura de Manaus, além do lazer às famílias manauaras, também movimenta a economia da cidade com a geração de renda e empregos diretos e indiretos.

Todos os órgãos municipais e estaduais já estão em tratativas, visitas técnicas e reuniões de alinhamento para garantir o bem-estar e segurança da população manauara que vai se deslocar para prestigiar a festa em algum dos pontos disponibilizados pela Prefeitura de Manaus.

Participaram da visita, representante das seguintes secretarias: Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult); Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom); Centro de Cooperação da Cidade (CCC); Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg); Polícia Militar do Amazonas; Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas; Secretaria Municipal da Mulher Assistência Social e Cidadania (Semasc); Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças do Clima (Semmasclima); Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); Secretaria Municipal de Saúde (Semsa); Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp); Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU); Unidade Gestora Municipal de Abastecimento de Energia e Amazonas Energia.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱