População ataca Papai Noel com pedras e frutas após atraso

Moradores do subúrbio de Salvador atacou com pedras e frutas o Papai Noel de um cortejo de Natal, na noite da última segunda-feira (9). A população estava inconformada com atraso da caravana.

De acordo com a Solar, empresa responsável, houve atraso no evento devido ao trânsito durante o trajeto que começou no Pelourinho, bairro histórico da capital baiana, e tinha como destino final Praça João Martins, no bairro de Paripe.

Os pais reclamaram da espera de cerca de quatro horas em pé, além da falta de interação do “bom velhinho” com as crianças. Os caminhões, que deveriam estar iluminados, também chegaram ao local com as luzes apagadas.

Em nota, a empresa disse que a passagem do Papai Noel precisou ser interrompida por questões de segurança do público e do entorno. Ninguém se feriu.

*Com informações do SBT News

