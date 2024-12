Projeto Kinoplex Azul exibe animação Arca de Noé na última edição de 2024, em Manaus

Para receber o público, a sala de cinema é preparada conforme as necessidades das pessoas com TEA, com iluminação parcial e volume de som regulado

Acontece neste sábado (14), às 11h, a última edição do ano do Kinoplex Azul, projeto que, mensalmente, realiza sessão de cinema adaptada para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Desta vez, o filme exibido na sala instalada no Amazonas Shopping será “Arca de Noé”.

Para receber o público, a sala de cinema é preparada conforme as necessidades das pessoas com TEA, com iluminação parcial e volume de som regulado. Também não são exibidos trailers e publicidade. Além disso, a sala tem a capacidade de lotação reduzida, para que o público tenha liberdade de se locomover e interagir. Para a sessão especial de cinema, os ingressos estão disponíveis no site www.kinoplex.com.br.

Em “Arca de Noé”, Vini é um ratinho poeta muito tímido, enquanto Tito é um grande músico. Os dois sonham em espalhar alegria com suas canções, mas o dilúvio acaba com todos os seus planos. Assim, os dois armam um plano mirabolante para entrar na arca de Noé.

Atrações – O Amazonas Shopping também tem outras atrações para o fim de semana. Em clima natalino, o centro de compras oferece uma programação completa, com opções de entretenimento, promoções e muitas surpresas para quem deseja aproveitar os dias de lazer de maneira única.

O Papai Noel está no Amazonas Shopping para fotos e bate-papo, de terça a sexta-feira, das 17h às 21h, e aos sábados e domingos, das 15h às 17h e das 18h às 21h, até o dia 24 de dezembro.

Uma das atrações mais aguardadas da programação de fim de semana é a Parada Natalina, que acontece de sexta-feira a domingo, das 17h às 19h30. A parada é acompanhada por uma fanfarra e traz um desfile alegre e contagiante pelos corredores do shopping. Com personagens natalinos, músicas festivas e muita animação, o evento promete encantar o público de todas as idades, trazendo ainda mais magia ao Natal do Amazonas Shopping.

Promoções

Quem está em busca de presentes de Natal ou para o amigo oculto encontrará um mix completo de lojas de todos os segmentos. De moda a tecnologia, cosméticos, brinquedos e artigos de decoração, o Amazonas Shopping está preparado para atender todos os desejos e necessidades de seus clientes.

E quem deseja um presente ainda mais especial neste Natal, pode concorrer a um apartamento mobiliado no condomínio Conquista Ametista, localizado na zona Norte de Manaus. A cada R$ 500 em compras, os clientes podem trocar suas notas fiscais por números da sorte e participar do sorteio. A promoção está disponível até o dia 31 de dezembro, com o sorteio marcado para o dia 13 de janeiro de 2025.

