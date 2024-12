Mais de 250 kg de drogas são apreendidos em helicóptero interceptado no Amazonas

Mais de 250 kg de drogas, possivelmente cocaína e skunk, foram apreendidos em um helicóptero interceptado nesta quinta-feira (12) na região do Rio Solimões, em Anamã, no interior do Amazonas.

A operação foi realizada pela Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar (COE), com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) e do 3º Grupamento de Polícia Militar do município. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com a PM, a ação foi deflagrada após denúncias de moradores da comunidade Vila São Gabriel, que informaram sobre um pouso forçado de um helicóptero na região. Testemunhas relataram que a aeronave, aparentemente em pane, transportava sacas pretas, o que gerou suspeitas.

Ao vistoriar o helicóptero, modelo Robinson R44, a equipe da COE encontrou 256 kg de drogas, possivelmente cocaína e skunk, escondidas nas sacas.

O helicóptero também foi apreendido e todo o material apresentado à FICCO, que dará continuidade às investigações com o apoio de outros órgãos competentes.

