Influenciadora acusa vereador eleito de Manaus de instigar aborto: ‘Me propôs tirar a criança’

A influenciadora digital Carla Freitas, de Manaus, trouxe à tona uma denúncia contra o vereador eleito Eurico Tavares (PSD).

Em um relato publicado em suas redes sociais e em um boletim de ocorrência registrado recentemente, Carla afirmou que teme pela sua segurança e pela de sua filha de apenas 1 ano, que seria fruto de um relacionamento com o político. Entre as acusações, estão ameaças, abandono e a recusa do vereador em reconhecer a paternidade da criança.

De acordo com ela, ao informar Tavares sobre a gravidez, a influenciadora enfrentou pressão para interromper a gestação. O vereador teria oferecido a abertura de uma loja em troca do aborto.

“Ele me propôs tirar a criança desde o início. Saí dessa conversa emocionalmente destruída, com medo da reação dele”, disse a influenciadora, relatando que, na ocasião, ela e seu irmão buscaram refúgio em um motel, temendo represálias.

A influenciadora ainda afirmou que o relacionamento com o vereador não era casual, embora não fosse formalizado.

Após descobrir a gravidez, Tavares teria insistido em levá-la a um hospital para confirmar a gestação, mas se recusou a prestar qualquer apoio, seja emocional ou financeiro, durante esse período.

Mesmo após o nascimento da filha, Carla relata que Eurico continua se recusando a realizar o teste de DNA, apesar de sua disposição em arcar com os custos do exame.

Ela destacou que o vereador ignorou seu pedido de reconhecimento da paternidade e não ofereceu nenhum suporte para a criança, que está prestes a completar um ano.

“Minha filha não tem culpa das decisões dele. Eu escolhi levá-la adiante, mesmo enfrentando resistência, e ele jamais deu qualquer suporte. Se algo acontecer conosco, será responsabilidade dele”, afirmou Carla, emocionada.

A influenciadora afirmou que o comportamento de Tavares a fez viver momentos de medo constante. Segundo Carla, amigos do vereador também teriam tentado convencê-la a desistir da gestação, aumentando ainda mais sua insegurança.

Após o falecimento de seu marido, Wendel, que havia assumido a filha como se fosse dele, Carla buscou novamente o pai biológico em busca de ajuda, mas recebeu apenas negativas.

“Ele nunca quis reconhecer minha filha, nem mesmo tentar se aproximar. É como se ela não existisse para ele”, lamentou.

Pronunciamento

Eurico Tavares se pronunciou nas redes sociais na tarde desta sexta-feira (13), que registrou um Boletim de Ocorrência por extorsão. Também informou que a influenciadora registrou a paternidade da criança em nome de outra pessoa.

“Depois do falecimento do ex-esposo, ela voltou a aparecer, e quando ela voltou a aparecer, eu, juntamente com testemunhas, advogados, ela, entramos em um acordo de pensão, mesmo sem saber se o filho era meu ou não”, contou o vereador.

Na sequência, ele afirma que o teste de DNA está marcado para o início de 2025.

“O exame já está marcado para o dia 10 de janeiro e conforme o acordo, a gente vem seguindo tudo normalmente, mas eu venci a eleição, comecei a ser exposto, a minha família foi exposta, e o pior de tudo, é que tem uma criança no meio disso”, finalizou.

*Com informações do UOL

