Colégio Fametro apresenta novidades para 2025 em entrevista com a diretora Cláudia Puça

Com 23 anos de história, o Colégio Fametro tem se destacado na formação de crianças e jovens, oferecendo uma educação de qualidade e alinhada às demandas do século XXI.

Em entrevista, a diretora Cláudia Puça compartilhou as principais novidades e inovações que marcarão o ano letivo de 2025.

O Colégio Fametro expandirá sua oferta na Educação Infantil com a inclusão do Maternal 1, atendendo crianças a partir de dois anos de idade.

A partir dos quatro anos, será oferecido turno integral, com atividades que integram aprendizado e desenvolvimento social.

Já no Ensino Fundamental, uma das novidades é a carga horária estendida de Língua Inglesa para os alunos do 1º ano.

Além disso, serão implementadas aulas revisionais, reforçando o compromisso com uma base educacional sólida.

De acordo com Cláudia Puça, a abordagem pedagógica do Colégio Fametro está ancorada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), priorizando o protagonismo dos estudantes.

“Os alunos do século XXI são protagonistas e têm grande desenvoltura social. Por isso, utilizamos metodologias tradicionais e contemporâneas, sempre com foco no aprendizado dinâmico e centrado no estudante, o que torna o ensino mais personalizado”, destacou.