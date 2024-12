INDT oferece vagas para especialistas em tecnologia

O Instituto de Desenvolvimento Tecnológico (INDT) anunciou a abertura de 13 vagas de emprego em Manaus, todas para trabalho presencial. As posições são voltadas para profissionais da área de tecnologia, com o objetivo de atender à demanda por soluções inovadoras e contribuir para o desenvolvimento tecnológico da instituição.

As vagas disponíveis são:

Desenvolvedor de Hardware Pleno

Desenvolvedor de Testes HW

Desenvolvedor de Firmware Pleno

Desenvolvedor Mobile Pleno

Desenvolvedor de Firmware/Embarcados

Desenvolvedor Full Stack

Desenvolvedor Mecânico Sênior

“Temos diversas oportunidades na área, como Desenvolvedor de HW, Desenvolvedor de Firmware, Desenvolvedor de Testes, Desenvolvedor Full Stack, entre outras. A área de tecnologia vem crescendo muito nos últimos anos devido a inúmeras inovações, nos desafiando a cada dia. Nós do INDT estamos acompanhando essa evolução e desejamos que os profissionais da área venham compartilhar experiências e conhecimentos conosco”, destaca Daniela Nanya Ishikawa, Analista de RH III do INDT.

Oportunidades e Inscrições

As inscrições podem ser realizadas por meio do site oficial do INDT: indt.jobs.recrut.ai/#openings. Para acessar as vagas, basta utilizar a câmera do celular para escanear o QR Code disponibilizado na página.

As oportunidades oferecidas pelo INDT abrangem diferentes especializações dentro do setor de tecnologia. Os candidatos selecionados terão a chance de atuar em projetos voltados para desenvolvimento de hardware, firmware, automação de testes, inteligência artificial e outros segmentos estratégicos.

Os cargos abertos buscam profissionais que possuam qualificações técnicas específicas, alinhamento com as demandas do mercado tecnológico e disposição para contribuir em projetos que exigem inovação e criatividade. A instituição também prioriza a formação contínua dos colaboradores, promovendo um ambiente de aprendizado e troca de conhecimentos. Os novos integrantes terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico, com líderes preparados para orientar e inspirar. O instituto oferece um pacote atrativo de benefícios.

Sobre o INDT

Fundado em 2001, o INDT é um instituto de tecnologia com sede em Manaus. Criado pela Nokia, atua em todo o Brasil e conta com mais de 200 colaboradores. A instituição se dedica ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e à promoção de um ambiente de trabalho colaborativo e desafiador.

Desde sua criação, o INDT tem se consolidado como um espaço de inovação, buscando continuamente novas formas de integrar tecnologia e impacto social. Com uma estrutura que valoriza o trabalho em equipe, a instituição investe no desenvolvimento profissional dos colaboradores e na criação de soluções que atendam às necessidades do mercado.

*Com informações da assessoria

