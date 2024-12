Ingressos para os espetáculos ‘Cabaré Chinelo’ e ‘Sebastião’ são opções para presentes de Natal

Os bilhetes antecipados estão disponíveis no perfil do Ateliê 23 no Instagram

Os ingressos para os espetáculos “Cabaré Chinelo” e “Sebastião” na programação especial de fim de ano do Ateliê 23 estão na lista de opções para presentes de Natal.

As apresentações acontecem nos dias 27 e 28 de dezembro, em duas sessões, às 18h e 20h30, no Teatro Gebes Medeiros (Avenida Eduardo Ribeiro, 937, Centro).

Os bilhetes estão disponíveis por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada), no perfil da companhia amazonense no Instagram e no site shopingressos.com.br.

“Em 24 horas após o início das vendas, esgotaram 50% dos ingressos das sessões especiais de fim de ano dos dois espetáculos. Que incrível sentir esse prestígio pelo nosso trabalho”, afirma Taciano Soares, diretor do Ateliê 23.

No dia 27 de dezembro, às 18h e 20h30, tem “Cabaré Chinelo”, espetáculo que é sucesso de público e crítica pelo Brasil. Mulata, Balbina, Antonieta, Soulanger, Laura, Joana, Luiza, Felícia, Enedina, Sarah, Emiliana e Maria contam a verdadeira história da Belle Époque amazonense, no período entre 1900 e 1920.

A plateia, que pode acompanhar quatro momentos da peça por meio de recortes de jornais, no material disponível em QR Code, é convidada a uma imersão no tempo. Desde novembro de 2022 em temporada, a produção aborda a violência contra mulheres por meio de situações vividas por mulheres que foram prostituídas na época da borracha.

O projeto, em parceria com a companhia de teatro argentina García Sathicq, tem apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), além da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e Fondo de Ayudas para las Artes Escénicas Iberoamericanas – IBERESCENA.

No dia 28 de dezembro, às 18h e 20h30, o palco do Teatro Gebes Medeiros dá lugar ao bar Patrícia, o primeiro bar gay de Manaus, e recebe sete drag queens que trazem memórias da década de 70, inspiradas no livro “Um Bar Chamado Patrícia”, do estilista Bosco Fonseca.

A partir da metáfora da vida de São Sebastião, a montagem conta com as personagens Sebastiane, Lady Sinty, Little Drag, Vênus, Angel, Carmencita e Chica, que performam, cantam e compartilham experiências como homens gays.

Em cena, além de números de teatro musicado, os atores emocionam o público ao trazer temas como homofobia entre outros diferentes tipos de violência vividos pela comunidade LGBTQIAPN+. Registros como a morte do ativista Adamor Guedes, assassinado em casa com uma facada no pescoço no ano de 2005; e do menino Alex, de oito anos, espancado pelo pai até a morte por ser “afeminado”; compõem a lista de violência.

“Sebastião” é uma realização do Ateliê 23, com apoio do Itaú Cultural, através do Programa Rumos, do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), e Ministério da Cultura, via Fundação Nacional de Artes (Funarte).

