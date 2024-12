Linha de ônibus é assaltada no Distrito Industrial, em Manaus

A linha de ônibus coletivo 621 foi assaltada por criminosos armados com arma de fogo e faca na Avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, durante a noite de sexta-feira (13).

De acordo com as testemunhas, a dupla embarcou no Terminal 2, na Cachoeirinha, e durante o trajeto para o Distrito Industrial, o assalto foi anunciado.

Os suspeitos levaram celulares e pertences pessoais de, aproximadamente, 40 passageiros. Após o crime, eles fugiram. Um boletim de ocorrência foi feito pela empresa de transporte.

