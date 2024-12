Linhas de ônibus em Manaus sofrem alterações a partir de segunda (16)

Os usuários do transporte público da capital devem ficar atentos às mudanças em algumas linhas de ônibus que irão ocorrer a partir da próxima segunda-feira (16).

Após estudos que atestaram a necessidade de tornar as linhas de ônibus mais eficientes, a Prefeitura de Manaus decidiu implementar mudanças em seis linhas que operam na cidade: 006 (E2/Marinas/Via Alvorada/Jardim Versalles); 011 (Vivenda Verde/E3-E2-E1/Centro); 012 (Vivenda Verde/Ponta Negra/E2); 306 (Aeroporto/E3-E2-E1/ T1/Centro); 417 (Cidade de Deus/Novo Aleixo/T2); e 624 (Nova República / T2).

A linha 006 passará a atender o residencial Jardim Friburgo, no bairro Tarumã, zona Oeste. A medida visa oferecer transporte coletivo para essa área que ainda não é atendida. Ainda em relação à 006, esta atenderá a avenida das Torres e a estrada da marina Rio Belo somente aos finais de semana e a linha 009 continuará atendendo normalmente nos dias úteis.

A linha 011 passará a acessar o primeiro retorno da avenida do Turismo, logo após a saída da Vivenda Verde (deixando de acessar o segundo retorno próximo à cachoeira alta).

Também a partir da próxima segunda-feira, a linha 012 passará a operar somente nos dias úteis e nos horários de pico da manhã e da tarde. Essa mudança visa otimizar o transporte público. O usuário do bairro ainda tem as opções das linhas 011 e 005, bem como integração temporal em qualquer linha na avenida do Turismo.

A linha 306 terá seu itinerário alterado e cumprirá o seguinte itinerário no sentido Centro: normal até a avenida do Turismo, retorno próximo à garagem da empresa Vega (deixará de acessar o retorno próximo à cachoeira alta). Ainda em relação à linha 306, esta linha cumprirá o seguinte itinerário no sentido bairro: normal até avenida do Turismo, avenida Beija-Flor Vermelho, então, normal até o terminal de bairro.

Quanto a linha 417, esta passará a atender somente os conjuntos Vila Nova e Ben-Hur até o Terminal de Integração 4 (Jorge Teixeira) e terá nova denominação: 417 (T4/Vila Nova/Ben-Hur). A medida visa ofertar mais viagens na linha para esses locais e ampliar as opções de destinos para outras áreas.

Por fim, a linha 624 passará na avenida Manaus 2000. A mudança visa atender melhor essa área, em virtude da mudança do itinerário da linha 417. Além disso, os usuários da linha 624 com destino à avenida Buriti poderão utilizar a linha 625 (Nova República/Educandos/Centro), que continuará com seu itinerário inalterado.

Ainda em relação à linha 624, esta passa a ter o seguinte itinerário: normal até a avenida Buriti, rua Waldomiro Lustosa, avenida Manaus 2000, avenida Silves, depois segue o itinerário normal.

*Com informações da Prefeitura de Manaus

