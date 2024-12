Estado anuncia pagamento de progressão e promoção dos servidores da saúde, referentes a 2014 e 2015

O Governo do Amazonas anunciou a publicação de portaria que autoriza a progressão horizontal e promoção vertical dos servidores do quadro efetivo da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), referente aos anos de 2014 e 2015.

Durante reunião realizada na sexta-feira (13), com a Mesa Estadual de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) no Amazonas (MENPS-AM), a secretária da SES-AM, Nayara Maksoud, informou que o documento deve ser publicado ainda este mês, beneficiando mais de 6 mil profissionais com a medida.

Nayara Maksoud destacou que em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima autorizou a progressão e promoção dos servidores da saúde, dos anos de 2012 e 2013. Além disso, a secretária da SES-AM pontuou que há 11 anos os servidores da saúde não tinham progressão e promoção nas carreiras.

“Essa valorização dos servidores passou a ser feita após o governador Wilson Lima publicar os Decretos nº 46.221, de agosto de 2022, e nº 47.321, de abril de 2023, iniciando a regularização do Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais, realizando uma reparação deixada por administrações passadas”, declarou a secretária, destacando que após a publicação da portaria, a decisão deverá ser executada a partir de fevereiro de 2025.

A titular da SES-AM lembrou, ainda, que em julho deste ano, o governador anunciou o reajuste salarial de 3,69% para os trabalhadores estatutários da pasta, referente à data-base de 2024, beneficiando mais de 22 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas, além de vale alimentação para quem está de licença prêmio, médica ou maternidade.

“Estamos fechando este ano com mais essa conquista. O SUS Amazonas precisa ser cada vez mais fortalecido, e quando conseguimos sentar numa mesa, dialogar e propor o que é bom para o servidor, nós também estamos fortalecendo o nosso sistema de saúde”, pontuou.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Área da Saúde do Amazonas (Sindsaúde), Cleidinir Francisca, comemorou o anúncio de mais uma progressão e promoção, observando que a ação é mais um avanço para a saúde do Amazonas.

“Mais uma vez agradecemos ao Governo do Estado. O governador Wilson Lima sempre abre as portas para a mesa de negociação, com as entidades sindicais da área da saúde, e a gente vem tendo muitas conquistas”, afirmou.

*Com informações da assessoria

