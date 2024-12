Segundo suspeito de participar de roubo à joalheria em shopping de Manaus é preso

Um segundo suspeito de participar do roubo à joalheria localizada dentro do Manauara Shopping, no sábado (14), foi preso pelos policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (ROCAM). A prisão ocorreu durante a noite de sábado, na rua São Mateus, bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a equipe, os policiais estavam fazendo um patrulhamento pela área, quando avistaram um grupo suspeito, que ao perceberem a aproximação, acabaram fugindo.

Um dos suspeito foi alcançado, e próximo a ele, foi encontrado uma arma de fogo. Em seguida, durante uma revista mais detalhada, a polícia encontrou outra arma de fogo próximo ao local.

Na ação, foram apreendidas pistola com o carregador com dez munições intactas e um revólver Rossi calibre 32 sem munições.

O caso foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

