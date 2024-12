PF apreende 6,5 mil munições e produtos irregulares em embarcação no Amazonas

A Polícia Federal, na sexta (14), realizou fiscalização em uma lancha de passageiros peruana com destino a São Antônio do Içá/AM. Após busca realizada pela equipe de policiais, foram encontradas entre outras mercadorias, 8 caixas de papelão envoltos em plástico transparente com peso incomum.

Ao abrirem as caixas encontraram 6.500 cartuchos calibre 16. Segundo informações, tais munições seriam utilizadas para caça na região indígena.

Além das munições, a embarcação continha diversos produtos de origem brasileira sem a devida regularização fiscal que foi levado a averiguação da Receita Federal Brasileira.

Diante dos fatos, dois homens de cidadania peruana, foram encaminhados a Delegacia de Polícia federal onde foi formalizada a prisão em flagrante e encaminhados à Justiça Estadual.

