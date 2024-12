Suspeito é preso por estupro, cárcere privado e lesão corporal contra a ex-companheira no AM

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) cumpriu, no domingo (15), um mandado de prisão preventiva contra um homem, de 33 anos, pelos crimes de estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, praticados contra sua ex-companheira no município de Alvarães (a 531 quilômetros de Manaus).

De acordo com o delegado Marcelo Lopes, da 57ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Alvarães, as diligências foram iniciadas após a vítima denunciar o suspeito e relatar os crimes que vinha sofrendo. Com base nas informações fornecidas, foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso.

“Durante as investigações, constatamos que o autor praticou sucessivas agressões contra a vítima, incluindo puxões de cabelo e socos. Ele também a manteve trancada em sua própria residência, fez ameaças de morte e a submeteu a conjunção carnal mediante grave intimidação”, informou o delegado.

Após a coleta de todas as evidências, foi solicitada à Justiça a prisão preventiva do homem. A ordem judicial foi expedida e cumprida no domingo (15).

Procedimentos

O suspeito responderá pelos crimes de estupro, cárcere privado, ameaça e lesão corporal, permanecendo à disposição da Justiça.

