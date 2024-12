Amazonense Cleiver Fernandes projeta primeira luta internacional contra russo pela PFL

O amazonense Cleiver Fernandes, dono de um cartel com nove vitórias e apenas uma derrota no MMA, tem um novo desafio pela frente. No dia 25 de janeiro de 2025, o manauara enfrenta o russo Renat Khavalov no ‘Road to Dubai Champions Series’, da Professional Fighter League (PFL). O duelo acontece na Coca-Cola Arena, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e vale pelo peso-galo (61,7kg).

Amazonense Cleiver Fernandes estreia em evento internacional: ”Vou para finalizar ou nocautear”

A luta de Cleiver contra o russo abre o card principal do evento e marca o primeiro desafio internacional do manauara. Nos 10 combates realizados no Brasil, o amazonense de 29 anos conseguiu quatro finalizações e acumulou uma sequência de oito vitórias até o ‘Road to Dubai Champions Series’. No período, conquistou o título do Shooto Brasil ao finalizar Maurício Almeida, em 2023.

Cleiver Fernandes com o cinturão de campeão do Shooto Brasil. Foto: Marcell Fagundes/Shooto Brasil

O adversário de Cleiver, por sua vez, tem 26 anos e já conseguiu oito triunfos, sendo seis por nocaute. O amazonense que não perde desde 2018 avaliou o estilo do russo Renat Khavalov e analisou como deve ser a luta. O evento será transmitido pelo Combate (https://combate.globo.com/).

“É um cara oriundo do grappling, da luta agarrada, assim como eu. Ele é do sambo e eu do jiu-jitsu, então não vejo problema na luta agarrada. Ele é um cara que joga nas duas bases, mas o lado forte dele é o destro, a direita. Estou pronto, andei estudando e venho treinando com uma galera muito boa aqui nos Emirados”, afirmou Cleiver Fernandes, que vem de vitória por finalização sobre o paraense Denilson Lima, no Centurion FC.

O evento ainda terá mais quatro combates, incluindo a disputa pelo cinturão peso-leve do Bellator. Na luta principal, o russo Usman Nurmagomedov – primo da lenda do UFC, Khabib Nurmagomedov – defende o título contra o irlandês Paul Hughes. Na luta co-principal, o russo Vadim Nemkov luta pela terceira vez contra o estadunidense Corey Anderson.

Preparação

Cleiver Fernandes durante preparação na Cobra Fitness, em Abu Dhabi. Foto: Divulgação

Atualmente, o amazonense vive nos Emirados Árabes Unidos e se prepara para combate na Cobra Fitness, em Abu Dhabi, capital do país, onde tem Bruno Caveira como treinador. Nascido em Nova Iguaçu (RJ), o técnico é campeão da categoria peso-leve do UAE Warriors, maior evento de MMA do Oriente Médio.

“Os caras vêm me dando total suporte aqui no treino e na academia. Meus treinos vêm sendo muito duro. Continuo com a mesma preparadora física e o mesmo nutrólogo do Brasil. Só tive essa mudança de país, mas o time aqui é bem completo, com excelentes ‘strikers’”, concluiu Cleiver Fernandes.

