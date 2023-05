Amazonense Cleiver Fernandes estreia em evento internacional: ”Vou para finalizar ou nocautear”

Primeiro manauara campeão do Shooto Brazil luta no Centurion FC nesta sexta-feira (26)

É noite de duelo Amazonas x Pará no MMA. Nesta sexta-feira (26), o amazonense Cleiver Fernandes encara o paraense Denilson Ferreira no Centurion FC, que acontece na ViVi Arena, no Rio de Janeiro (RJ). A transmissão das lutas será gratuita e inicia a partir das 19h (horário de Manaus), através da página do Facebook do Centurion FC ou pelo site https://www.centurion-fc.com/mma-events.

O amazonense vem de um grande resultado para a luta que marca sua estreia no Centurion FC. Em fevereiro, também no Rio de Janeiro, Cleiver Fernandes finalizou o também amazonense Maurício Almeida e conquistou o cinturão do peso-galo do Shooto Brasil. A conquista fez o lutador de 27 anos alcançar a sétima vitória consecutiva e o consagrou como o primeiro manauara campeão do Shooto.

Querendo aumentar a sequência de bons resultados, o manauara promete uma ótima luta aos fãs do MMA.

“Podem esperar um Cleiver agressivo, andando sempre para frente. Os fãs podem esperar um grande show. Eu vou o tempo todo para acabar com a luta, para finalizar ou nocautear. Quero ter meu braço erguido ao final, como sempre almejo. Quero sair com a vitória”, declarou Cleiver Fernandes, que possui card 8-1 na carreira.

Adversário do confronto, Denilson Ferreira ainda não sabe o que é perder no MMA. Até aqui, o lutador natural de Castanhal (PA) possui cinco vitórias e nenhuma derrota na carreira. Após a pesagem, nesta quinta-feira (25), Cleiver afirmou que a invencibilidade de Denilson acaba nesta noite.

“Até hoje (quinta-feira), ele está invicto. Amanhã ele vai conhecer a primeira derrota. Sem dúvida, vou fazer o que sei de melhor. Sou faixa preta de jiu-jitsu e vou colocar meu jiu-jitsu em prática. Mais uma vez, vou mostrar ao mundo que não estou para brincadeira. Estou pronto e trabalhei muito duro”, completou o amazonense Cleiver Fernandes, que realizou o camping na academia Nova União, no Rio de Janeiro (RJ).

Esta será a primeira de duas edições que o Centurion FC irá realizar no Brasil; a segunda acontece em São Paulo (SP), no dia 16 de junho. O card do evento desta sexta-feira ainda conta com outro amazonense: o experiente Ronys Torres encara o gaúcho Diego Nunes.

*Com informações da assessoria

