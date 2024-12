Homem é morto a tiros na frente do filho em Manaus

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros dentro de sua residência, localizada na rua Rio Aiari, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus, na tarde desta segunda-feira (16). No momento do crime, a esposa e o filho da vítima estavam presentes no local.

Testemunhas informaram que suspeitos armados invadiram a quitinete onde o homem morava e dispararam várias vezes contra ele.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime ou a identidade dos responsáveis.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo, e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) ficará responsável pela investigação do caso.

