Pescadores artesanais são beneficiados com R$ 538,7 mil no Amazonas

Pescadores artesanais de Borba (distante 151 quilômetros de Manaus) foram beneficiados pelo Governo do Amazonas com R$ 538,7 mil em crédito rural, nesta terça-feira (17).

O recurso é fruto de 23 projetos de crédito elaborados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, que tiveram a aprovação da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

O montante foi entregue aos trabalhadores em forma de equipamentos, implementos e apetrechos de pesca, além de recurso para o custeio das atividades desempenhadas pela categoria. Conforme o gerente da Unidade Local (UnLoc) Idam/Borba, Aguinaldo Rodrigues, a entrega atendeu a demanda de 23 pescadores artesanais de diversas comunidades e aldeias indígenas do município.

“A ação contemplou pescadores das comunidades Caiçara, São José, Purugrande, Nova Canaã, Trocana, além das aldeias indígenas Meu Sonho e Jutaí. Com isso, por meio do crédito rural, os beneficiados terão melhores condições de trabalho e, consequentemente, aumento de produção e renda”, projetou o gerente.

Sobre os itens, que favorecerão os trabalhadores e a atividade pesqueira no município, Rodrigues informou que foram entregues, nesta terça-feira, aos trabalhadores, canoas de alumínio, motores rabeta e de popa, materiais de pesca, pano de malhadeiras, caixas de isopor, motor bomba, e freezers.

