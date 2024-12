Xodó do Vasco, pequeno Gui é eleito torcedor do ano pelo Fifa The Best

O torcedor do Vasco, Guilherme Gandra Moura, conhecido como pequeno Gui, foi eleito o torcedor do ano pelo Fifa The Best, nesta terça-feira (17). Ícone da torcida Cruzmaltina, Gui é portador de uma doença rara e encantou o Brasil com a sua paixão pela equipe carioca. O prêmio foi apresentado pelo ex-zagueiro Pepe.

Gui ficou conhecido no meio de 2023 depois de ler a escalação do Vasco logo após despertar de uma coma induzido de 16 dias. Após vídeo, ele viralizou entre os cruzmaltinos e, desde então, se tornou torcedor símbolo do clube carioca.

Gui acabou virando fenômeno nas redes sociais e conta com quase um milhão de seguidores no Instagram. No Vasco, o torcedor mirim virou xodó da torcida e chegou a ganhar bandeira com seu rosto. Recentemente, Gui teve um encontro com Philippe Coutinho, uma das principais contratações do Vasco nesta temporada.

