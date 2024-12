Pequenos comerciantes estão otimistas na reta final do ano

Sondagem econômica produzida pelo Sebrae e FGV mostra que setor está mais confiante com o fortalecimento do mercado de trabalho e o pagamento do 13º salário

O otimismo dos pequenos comerciantes aumentou em novembro, segundo o Índice de Confiança dos Micro e Pequenos Empresários (IC-MPE), do comércio, elaborado pelo Sebrae e pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Ao chegar em 89,1 pontos, o IC-MPE do Comércio atingiu o maior nível em 4 anos. O setor teve alta de 2,4 pontos em relação ao mês anterior e de 1,5 pontos comparado a novembro do ano passado.

O aumento da confiança do comércio ocorreu, principalmente, devido à alta no indicador de volume de demanda atual, o que pode estar relacionado ao fortalecimento do mercado de trabalho, melhora do rendimento médio real dos trabalhadores e ao pagamento do 13º salário, que tradicionalmente impulsiona o consumo no período.

O presidente do Sebrae, Décio Lima, lembra que o avanço na geração de empregos no país e a elevação do Produto Interno Bruto (PIB) apontam para um cenário favorável da economia.

“Os números comprovam que houve uma maior abertura de vagas no país, principalmente nos pequenos negócios. Não podemos deixar que situações pontuais, como a elevação dos juros, contaminem os demais dados positivos da nossa economia”, disse o presidente do Sebrae, Décio Lima.

Entre os segmentos analisados, o destaque ficou com o de materiais de construção, impulsionado principalmente pelas expectativas possivelmente associadas ao uso do 13º salário para manutenção, melhorias e reformas residenciais.

O varejo de veículos, motos e peças (incluindo lojas de autopeças e pequenas revendedoras) também apresentou crescimento.

O IC-MPE é calculado por meio da soma do Índice de Situação Atual ao Índice de Expectativas apurados nos principais setores da economia – Comércio, Serviços e Indústria da Transformação.

No penúltimo mês do ano, observou-se uma ligeira queda no índice geral, de 0,7 ponto, dada ligeira acomodação no setor de serviços e na indústria, mas com expansão do comércio.

*Com informações do Sebrae

