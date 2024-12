Influenciadora cobra R$ 2.700 para acompanhar solteiros em festas de Natal

Influenciadora de conteúdo adulto viralizou ao oferecer pacotes como “namorada de Natal”, que podem incluir até lavar a louça com a sogra

Uma influencer de conteúdo adulto viralizou ao comercializar um presente de fim de ano para lá de inusitado: um pacote no qual se oferece para ser “namorada de Natal”. Jessenia Rebecca, conhecida on-line como Rebecca J, está se “alugando” para homens que precisam levar alguém como companhia na ceia e em outras festas do tipo.

O serviço engloba várias modalidades. O mais barato sai por US$ 250 (cerca de R$ 1.510 reais). Nele, a modelo de Miami passa duas horas em um jantar em família. Por esse valor, ela pode usar uma roupa combinando com o parceiro e até contar piadas para entreter outros convidados.

Agora, por R$ 2.719, a jovem de 29 anos estenderá o jantar para três horas, compartilhará uma história fofa sobre como ela conheceu o “namorado” (o contratante) e até tirará fotos com a família. O preço mais elevado da direito a um “eu te amo” em público.

Ela também lavará a louça com a mãe do parceiro depois do jantar, como a futura nora perfeita. Além de pagar o valor combinado pelo serviço, a jovem também pede que o date dê um mimo natalino para ela.

Após a publicação nas redes sociais oferecendo o serviço, Rebecca recebeu algumas críticas e foi chamada de oportunista. “Por que algumas pessoas estão tão bravas? Estou oferecendo um ótimo serviço para os solteiros durante o feriado”, escreveu.

*Com informações do Metrópoles

