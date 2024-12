Cantor de arrocha é preso por estuprar e engravidar enteada de 13 anos em Manaus

A vítima chegou a engravidar do suspeito em decorrência dos abusos, segundo a Polícia Civil.

Um cantor de arrocha, de 30 anos, foi preso suspeito de estuprar a enteada dele, de 13 anos. A prisão aconteceu na terça-feira (17), no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, as investigações começaram em agosto deste ano, após a tia da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informando que a adolescente havia sido abusada sexualmente pelo padrasto e que havia engravidado em decorrência dos abusos sofridos.

“As investigações iniciaram rapidamente e foi constatado que, ao mesmo tempo em que ele engravidou a vítima, também engravidou a mãe dela. Em seguida, foi decretada a prisão preventiva do cantor”, relatou a delegada.

Segundo a autoridade policial, o homem ainda passou a perseguir constantemente a vítima, motivo pelo qual foi solicitada uma medida protetiva de urgência para ela. Desde agosto deste ano, ele passou a ser considerado foragido da Justiça e parou de frequentar os eventos em que costumava cantar na cidade.

“Recebemos a informação de que ele estaria em uma unidade de saúde no bairro Armando Mendes. Nesse momento, pedi apoio do 9º DIP, sob coordenação do delegado Fabiano Rosas, e da 25ª Cicom da PM, que conseguiram localizá-lo em um endereço nas proximidades”, informou a titular da Depca.

O homem responderá por estupro de vulnerável. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

