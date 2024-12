Estado entrega R$ 833 mil em crédito, CPP e CAF a produtores rurais amazonenses

Nesta quarta-feira (18), o setor primário foi contemplado com R$ 833 mil em crédito rural. Além disso, agricultores familiares amazonenses receberam documentos rurais e, ainda, a anistia de débito de financiamento, durante ação realizada pelo Governo do Amazonas, no Parque Multiuso Eurípedes Ferreira Lins, na BR-174.

Viabilizado por meio de projeto de crédito elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que teve a aprovação da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), os R$ 833 mil foram destinados à agroindústria Galo da Serra, que aplicará o recurso no custeio das atividades executadas no empreendimento. No mercado há dez anos, a agroindústria atua na fabricação de farinha de tapioca, féculas e goma de mandioca.

Ainda por meio do Idam e Afeam, também, foi entregue uma carta de anistia de débito no valor de R$ 34,7 mil. A contemplada foi uma avicultora, que teve as atividades prejudicadas por conta da severa estiagem que afetou o estado neste ano. Já no que diz respeito à regularização, foram entregues 12 Cartões do Produtor Primário (CPP) e um Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), documentos rurais emitidos pelo instituto.

Para o diretor-presidente do Idam, Vanderlei Alvino, mais crédito rural, a anistia de débitos e a regularização de produtores rurais significam muito para o fomento do setor primário amazonense, que, segundo ele, está entre as prioridades do governador Wilson Lima.

“Portanto, as entregas desta quarta-feira são compromisso do Governo do Amazonas, que está atento às demandas dos trabalhadores rurais e não tem medidos esforços para garantir melhores condições de trabalho aos produtores rurais, aumento de produção e, também, a geração de emprego e renda aos envolvidos nas atividades decorrentes do segmento”, concluiu Alvino.

*Com informações da assessoria

